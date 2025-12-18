 
2025/26 赛季孟菲斯灰熊队 Hardwood Classics Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣 - 黑

2025/26 赛季孟菲斯灰熊队 Hardwood Classics

Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣

¥699
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

欲知前行方向，必先了解过往。每一支球队的辉煌历史，皆为通往光明、美好未来的基石。穿上 2025/26 赛季孟菲斯灰熊队 Hardwood Classics Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣，彰显你对孟菲斯灰熊队的深厚情怀。其设计复刻赛场球衣版本，采用透气网眼布结合导湿速干技术，助你与心仪的灰熊队球员一样，时刻保持干爽，从容应战。


  • 显示颜色：
  • 款式： HM4776-013

2025/26 赛季孟菲斯灰熊队 Hardwood Classics

¥699

欲知前行方向，必先了解过往。每一支球队的辉煌历史，皆为通往光明、美好未来的基石。穿上 2025/26 赛季孟菲斯灰熊队 Hardwood Classics Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣，彰显你对孟菲斯灰熊队的深厚情怀。其设计复刻赛场球衣版本，采用透气网眼布结合导湿速干技术，助你与心仪的灰熊队球员一样，时刻保持干爽，从容应战。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 复刻设计，呈现球队同款细节

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HM4776-013

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。