2025/26 赛季巴萨客场球迷版
Kobe Dri-FIT 科比大童速干足球球衣
10% 折让
将曼巴精神带到比赛日。2025/26 赛季巴萨客场球迷版 Kobe Dri-FIT 科比大童速干足球球衣旨在致敬科比与巴萨的渊源，礼赞两大传奇的跨界联结。
- 显示颜色： 团队金/团队金/波斯紫/黑
- 款式： HJ5286-784
专业风范
Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 复刻设计
- 灵感源自巴萨经典金色球衣
- 蛇纹细节
- 热转印徽章
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
