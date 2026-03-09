 
2025/26 赛季巴萨第四球衣球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣 - 健身蓝/健身蓝/萨尔萨红/欧皮特黄

2025/26 赛季巴萨第四球衣球员版

Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣

二十年前，巴萨在马德里上演了一场精彩比赛，3-0 的完胜不仅铸就了不朽传说，也开启了新的传奇篇章。2025/26 赛季巴萨第四球衣球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣通过分别刻画三个进球的细节设计纪念那个历史性时刻，同时铭记那位攻入其中两球的巴西球星——他的表现令人叹为观止。


  • 显示颜色： 健身蓝/健身蓝/萨尔萨红/欧皮特黄
  • 款式： FZ1311-432

干爽体验

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。

职业球员风范

官方设计，为你打造职业球员的同款造型。

产品细节

  • 后领内侧细节暗示每一次进球的时机
  • 正面线条再现每一次进球的行进轨迹
  • 官方设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
