二十年前，巴萨在马德里上演了一场精彩比赛，3-0 的完胜不仅铸就了不朽传说，也开启了新的传奇篇章。 2025/26 赛季巴萨第四球衣球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣通过分别刻画三个进球的细节设计纪念那个历史性时刻，同时铭记那位攻入其中两球的巴西球星——他的表现令人叹为观止。

显示颜色： 健身蓝/健身蓝/萨尔萨红/欧皮特黄

款式： FZ1304-432