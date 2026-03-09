2025/26 赛季巴黎圣日耳曼第四球衣球员版 Jordan Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣以现代手法焕新演绎巴黎圣日耳曼球队 1985 年球衣，致敬巴黎悠久的时尚历史。球衣正面红色饰条灵感源自裁缝人台上的平衡线，旨在致敬这座城市享誉全球的设计大师们。

官方设计，为你打造职业球员的同款造型。

2025/26 赛季巴黎圣日耳曼第四球衣球员版 Jordan Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣以现代手法焕新演绎巴黎圣日耳曼球队 1985 年球衣，致敬巴黎悠久的时尚历史。球衣正面红色饰条灵感源自裁缝人台上的平衡线，旨在致敬这座城市享誉全球的设计大师们。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。