2025/26 赛季巴黎圣日耳曼第四球衣球迷版 Jordan Dri-FIT 男子速干足球球衣以现代手法焕新演绎巴黎圣日耳曼球队 1985 年球衣，致敬巴黎悠久的时尚历史。球衣正面红色饰条灵感源自裁缝人台上的平衡线，旨在致敬这座城市享誉全球的设计大师们。


  • 显示颜色： 灰黑/黑/珍珠粉
  • 款式： HM3206-045

2025/26 赛季巴黎圣日耳曼第四球衣球迷版 Jordan Dri-FIT 男子速干足球球衣以现代手法焕新演绎巴黎圣日耳曼球队 1985 年球衣，致敬巴黎悠久的时尚历史。球衣正面红色饰条灵感源自裁缝人台上的平衡线，旨在致敬这座城市享誉全球的设计大师们。

干爽体验

Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。

复刻设计，球员同款

复刻设计，呈现球队同款细节。

产品细节

  • 复刻设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

