2025/26 赛季托特纳姆热刺第三球衣球员版

¥969 ¥1,099 11% 折让

问世 21 年后，Nike Total 90 现重返世界舞台。 2025/26 赛季托特纳姆热刺第三球衣球员版 Nike Dri-FIT ADV Total 90 男子速干足球球衣以 21 世纪初的动感时尚为灵感，沿用托特纳姆热刺标志性黄色配色，搭配弧形设计线条，将经典系列带入属于新时代球星的全新纪元。

设计揭秘：Total 90

Total 90 系列旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，凭借优美的弧形线条、不对称设计和混搭面料，成为 21 世纪初的经典球衣。 该复刻版延续昔日激情，点燃新一代球员与球迷的热血。

职业球员风范

球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型。 采用导湿速干技术巧搭官方设计细节，质感轻盈，为你打造舒适干爽的赛场体验。

干爽体验

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。