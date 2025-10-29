2025/26 赛季洛杉矶湖人队 Statement Edition
Jordan Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子速干球衣
¥1,299
锋芒毕露，傲视群雄。2025/26 赛季洛杉矶湖人队 Statement Edition Jordan Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子速干球衣植根于球队文化与态度，以纯正风范演绎湖人队精神。其设计复刻赛场球衣版本，采用透气面料结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽。
- 显示颜色： 全域紫
- 款式： HM5510-505
其他细节
- Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 官方设计，为你打造职业球员的同款造型
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
