 
2025/26 赛季洛杉矶湖人队 Statement Edition Jordan Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子速干球衣 - 全域紫

2025/26 赛季洛杉矶湖人队 Statement Edition

Jordan Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子速干球衣

¥1,299
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

锋芒毕露，傲视群雄。2025/26 赛季洛杉矶湖人队 Statement Edition Jordan Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子速干球衣植根于球队文化与态度，以纯正风范演绎湖人队精神。其设计复刻赛场球衣版本，采用透气面料结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽。


  • 显示颜色： 全域紫
  • 款式： HM5510-505

其他细节

  • Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 官方设计，为你打造职业球员的同款造型

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
