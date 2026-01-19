2026 赛季国际米兰 x ACG SE 球员版

¥1,099

ACG 将国际米兰的传奇风格，从绿茵场带入阿尔卑斯山野。设计根植于米兰人与大自然的联结，助你在不同海拔高度，都可以代表俱乐部迎接挑战。2026 赛季国际米兰 x ACG SE 球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干短袖足球球衣采用导湿速干面料，助你保持干爽舒适，彰显挚爱球队风采。

干爽体验 Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。 职业球员风范 球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型。采用导湿速干技术，质感轻盈，为你打造舒适干爽的赛场体验。