2026 赛季巴黎圣日耳曼 Night Edition 球员版

¥1,099

2026 赛季巴黎圣日耳曼 Night Edition 球员版 Jordan Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣以巴黎夜景为灵感，采用未来主义设计，致敬 Jordan 和巴黎圣日耳曼的创新历史。印花以镀铬效果展现了光之城的风采，流畅的图案设计再次彰显了这一合作伙伴关系如何推动体育运动向前发展。

革新导湿速干技术 Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。 职业球员风范 球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型。采用导湿速干技术巧搭官方设计细节，质感轻盈，为你打造干爽舒适的赛场体验。