2026 赛季巴黎圣日耳曼 Night Edition 球迷版 Jordan Dri-FIT 男子速干足球长袖球衣以巴黎夜景为灵感，采用未来主义设计，致敬 Jordan 和巴黎圣日耳曼的创新历史。印花以镀铬效果展现了光之城的风采，流畅的图案设计再次彰显了这一合作伙伴关系如何推动体育运动向前发展。

显示颜色： 黑/白色/黑

款式： IB3146-011