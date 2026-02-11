2026 赛季成都蓉城足球俱乐部 Nike Dri-FIT Academy Pro Anthem 男子速干加绒夹克采用全长拉链开襟设计，无论是为比赛热身还是为挚爱球队助威，皆可令你畅享出众穿着体验。搭配别致细节，专为足球新星量身打造。宽松版型结合导湿速干技术，助你保持干爽，沉着冷静，专注磨练球技。

2026 赛季成都蓉城足球俱乐部 Nike Dri-FIT Academy Pro Anthem 男子速干加绒夹克采用全长拉链开襟设计，无论是为比赛热身还是为挚爱球队助威，皆可令你畅享出众穿着体验。搭配别致细节，专为足球新星量身打造。宽松版型结合导湿速干技术，助你保持干爽，沉着冷静，专注磨练球技。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。