 
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软女子速干中腰九分裤 - 图腾黑紫/鲜亮勃艮第酒红

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT 超感柔软女子速干中腰九分裤

11% 折让

Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软女子速干中腰九分裤采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助力畅动无拘。该九分裤具备出众柔韧灵活性与导湿速干性能，让你畅享干爽舒适的穿着感。


  • 显示颜色： 图腾黑紫/鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： HQ8185-502

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 侧边开口式口袋，便于轻松存取随身物品
  • 腰部后侧采用缩褶设计，可灵活伸展

产品细节

  • 背面左髋处饰有哑光硅胶品牌标志
  • 正面腰部左侧搭配经典挂环设计
  • 面料：51% 聚酯纤维/25% 莫代尔纤维/15% 棉/9% 氨纶。 口袋：100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。