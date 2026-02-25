Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT 超感柔软女子 Oversize 风速干圆领全长拉链开襟上衣
20% 折让
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软女子 Oversize 风速干圆领全长拉链开襟上衣采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助力畅动无拘。双面针织面料，塑就出众结构感；搭载导湿速干技术，缔造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 图腾黑紫/图腾黑紫/鲜亮勃艮第酒红
- 款式： II5326-502
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助力畅动无拘
- 超宽松版型，营造宽松舒适感受，便于轻松叠搭
产品细节
- 全长双向拉链开襟配有模压拉链头
- 后领处采用经典挂环设计
- 左侧衣袖饰有哑光硅胶品牌标志
- 面料：51% 聚酯纤维/25% 莫代尔纤维/15% 棉/9% 氨纶。口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
