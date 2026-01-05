 
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软男子速干半长拉链开襟上衣 - 黑曜石色/暗蓝黑

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT 超感柔软 男子速干半长拉链开襟上衣

24% 折让

Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软男子速干半长拉链开襟上衣采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助力畅动无拘。双面针织面料结合简约线条设计和 Dri-FIT 导湿速干技术，塑就非凡舒适的畅动体验。


  • 显示颜色： 黑曜石色/暗蓝黑
  • 款式： HQ6954-451

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
  • 正面拉链口袋搭配右侧内置口袋，便于存取物品
  • 肩部革新设计，令你畅动自如

产品细节

  • 后领处设有经典挂环
  • 半长拉链开襟设计
  • 面料：51% 聚酯纤维/25% 莫代尔纤维/15% 棉/9% 氨纶。口袋：100% 棉
  • 可机洗
