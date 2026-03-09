Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT 超感柔软 男子速干半长拉链开襟上衣
11% 折让
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软男子速干半长拉链开襟上衣采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助力畅动无拘。双面针织面料结合简约线条设计和 Dri-FIT 导湿速干技术，塑就非凡舒适的畅动体验。
- 显示颜色： 雾灰/浅烟灰
- 款式： HQ6954-097
Nike 24.7 ImpossiblySoft
11% 折让
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软男子速干半长拉链开襟上衣采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助力畅动无拘。双面针织面料结合简约线条设计和 Dri-FIT 导湿速干技术，塑就非凡舒适的畅动体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 正面拉链口袋搭配右侧内置口袋，便于存取物品
- 肩部革新设计，令你畅动自如
产品细节
- 后领处设有经典挂环
- 半长拉链开襟设计
- 面料：51% 聚酯纤维/25% 莫代尔纤维/15% 棉/9% 氨纶。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 雾灰/浅烟灰
- 款式： HQ6954-097
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。