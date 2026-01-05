 
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软男子速干长裤 - 浅军绿/钢绿

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT 超感柔软男子速干长裤

24% 折让

Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软男子速干长裤采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助力畅动无拘。搭配简约线条设计和 Dri-FIT 导湿速干技术，塑就出众外观和非凡舒适的畅动体验。


  • 显示颜色： 浅军绿/钢绿
  • 款式： HQ6971-320

Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软男子速干长裤采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助力畅动无拘。搭配简约线条设计和 Dri-FIT 导湿速干技术，塑就出众外观和非凡舒适的畅动体验。

其他细节

  • ImpossiblySoft 面料柔软舒适，富有弹性，可轻松驾驭日常生活中的多场景穿搭
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽、舒适和专注
  • 弹性腰部搭配内置抽绳，打造稳固贴合感
  • 右侧口袋内置隐藏式拉链口袋，便于存放基本小物件
  • 后身拉链口袋，提供安全的储物空间

产品细节

  • 正面左侧腰部接缝处设有挂环
  • 面料：51% 聚酯纤维/25% 莫代尔纤维/15% 棉/9% 氨纶。口袋：100% 棉
  • 可机洗
