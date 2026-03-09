Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT 超感柔软男子速干长裤
14% 折让
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软男子速干长裤采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助力畅动无拘。搭配简约线条设计和 Dri-FIT 导湿速干技术，塑就出众外观和非凡舒适的畅动体验。
- 显示颜色： 浅军绿/钢绿
- 款式： HQ6971-320
其他细节
- ImpossiblySoft 面料柔软舒适，富有弹性，可轻松驾驭日常生活中的多场景穿搭
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽、舒适和专注
- 弹性腰部搭配内置抽绳，打造稳固贴合感
- 右侧口袋内置隐藏式拉链口袋，便于存放基本小物件
- 后身拉链口袋，提供安全的储物空间
产品细节
- 正面左侧腰部接缝处设有挂环
- 面料：51% 聚酯纤维/25% 莫代尔纤维/15% 棉/9% 氨纶。口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
