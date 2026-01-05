 
Nike 24.7 Octa Therma-FIT 男子夹克 - 黑/暗烟灰

Nike 24.7 Octa

Therma-FIT 男子夹克

10% 折让

Nike 24.7 Octa Therma-FIT 男子夹克采用轻盈 Octa 里料拼接，塑就出众的保暖性能，缔造舒适体验。搭配弹性面料，助你畅动自如。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： HV3782-010

出众保暖

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。

安全口袋

拉链插手口袋配有柔软里料，结合胸前内置拉链口袋，为随身物品提供安全的收纳空间。

产品细节

  • 后领处采用经典挂环设计
  • 全长拉链开襟设计
  • 腋下拼接搭配金属孔眼
  • 面料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。镶嵌：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。