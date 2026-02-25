Nike 24.7 Octa
Therma-FIT 男子夹克
20% 折让
Nike 24.7 Octa Therma-FIT 男子夹克采用轻盈 Octa 里料拼接，塑就出众的保暖性能，缔造舒适体验。搭配弹性面料，助你畅动自如。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： HV3782-010
出众保暖
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。
安全口袋
拉链插手口袋配有柔软里料，结合胸前内置拉链口袋，为随身物品提供安全的收纳空间。
产品细节
- 后领处采用经典挂环设计
- 全长拉链开襟设计
- 腋下拼接搭配金属孔眼
- 面料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。镶嵌：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
