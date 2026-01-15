Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT 无界弹韧女子速干宽松版型短款夹克
¥1,249
精致剪裁，助力自在畅动。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干宽松版型短款夹克采用轻盈四向弹性面料，结合导湿速干技术，助你畅享舒适体验。宽松版型结合后身褶裥拼接设计，背面开口细节搭配网眼拼接里料，塑就非凡舒适感受，助你轻松驾驭不同活动。
- 显示颜色： 浅土褐/浅土褐/浅铁矿石灰
- 款式： IB8987-104
Nike 24.7 PerfectStretch
¥1,249
精致剪裁，助力自在畅动。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干宽松版型短款夹克采用轻盈四向弹性面料，结合导湿速干技术，助你畅享舒适体验。宽松版型结合后身褶裥拼接设计，背面开口细节搭配网眼拼接里料，塑就非凡舒适感受，助你轻松驾驭不同活动。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 袖口搭配按扣设计，在运动时可自由调节
产品细节
- 正面隐藏式按扣开襟设计
- 侧缝口袋
- 后领处采用经典挂环设计
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。网眼布：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 浅土褐/浅土褐/浅铁矿石灰
- 款式： IB8987-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。