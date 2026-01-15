 
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干宽松版型短款夹克 - 浅土褐/浅土褐/浅铁矿石灰

Nike 24.7 PerfectStretch

Dri-FIT 无界弹韧女子速干宽松版型短款夹克

¥1,249
浅土褐/浅土褐/浅铁矿石灰
黑/黑/暗烟灰

精致剪裁，助力自在畅动。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干宽松版型短款夹克采用轻盈四向弹性面料，结合导湿速干技术，助你畅享舒适体验。宽松版型结合后身褶裥拼接设计，背面开口细节搭配网眼拼接里料，塑就非凡舒适感受，助你轻松驾驭不同活动。


  • 显示颜色： 浅土褐/浅土褐/浅铁矿石灰
  • 款式： IB8987-104

Nike 24.7 PerfectStretch

¥1,249

精致剪裁，助力自在畅动。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干宽松版型短款夹克采用轻盈四向弹性面料，结合导湿速干技术，助你畅享舒适体验。宽松版型结合后身褶裥拼接设计，背面开口细节搭配网眼拼接里料，塑就非凡舒适感受，助你轻松驾驭不同活动。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 袖口搭配按扣设计，在运动时可自由调节

产品细节

  • 正面隐藏式按扣开襟设计
  • 侧缝口袋
  • 后领处采用经典挂环设计
  • 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。网眼布：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅土褐/浅土褐/浅铁矿石灰
  • 款式： IB8987-104

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。