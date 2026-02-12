Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT 无界弹韧女子速干高腰阔腿长裤
12% 折让
PerfectStretch 四向弹性精制面料质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干高腰阔腿长裤采用利落剪裁结合导湿速干技术，塑就舒适无拘的运动体验。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： HQ0236-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 弹性后腰采用缩褶设计，可灵活伸展
产品细节
- 腰部左侧搭配经典挂环设计
- 开口式侧缝口袋
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
- 可机洗
