 
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干高腰阔腿长裤 - 浅土褐/浅铁矿石灰

Nike 24.7 PerfectStretch

Dri-FIT 无界弹韧女子速干高腰阔腿长裤

20% 折让

PerfectStretch 四向弹性精制面料质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干高腰阔腿长裤采用利落剪裁结合导湿速干技术，塑就舒适无拘的运动体验。


  • 显示颜色： 浅土褐/浅铁矿石灰
  • 款式： HQ0236-104

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 弹性后腰采用缩褶设计，可灵活伸展

产品细节

  • 腰部左侧搭配经典挂环设计
  • 开口式侧缝口袋
  • 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
  • 可机洗
