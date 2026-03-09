 
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧男子速干防晒夹克 - 黑/暗烟灰

黑/暗烟灰
Nike PerfectStretch 面料具备四向弹性和精致外观，塑就非凡舒适的日常穿着体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧男子速干防晒夹克采用 PerfectStretch 面料，塑就专属贴合感，同时可导湿速干，堪称百搭实穿佳选。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： IF2868-010

导湿速干技术

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适。

轻松舒适

衣袖采用符合人体工学的设计，贴合手臂自然线条，提升灵活性和舒适感。腋下拼接和孔眼设计，柔韧灵活，透气出众。

其他细节

该夹克共设三个拉链口袋，包括一个胸部口袋和两个插手口袋，便于储物

产品细节

  • UPF 40+
  • 全长拉链开襟设计
  • 后领处设有经典挂环
  • 面料：100% 聚酯纤维。口袋（手心侧）/里料拼接：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
  • 左侧衣袖饰有丝网印制品牌标志
  • 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 袖口采用按扣扣合设计
  • 可机洗
