Nike PerfectStretch 面料具备四向弹性和精致外观，塑就非凡舒适的日常穿着体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 男子防晒速干短袖按扣上衣采用 PerfectStretch 面料搭配胸前拉链口袋，可导湿速干，伴你舒适度过繁忙日常。
- 显示颜色： 浅军绿/钢绿
- 款式： HQ6959-320
Nike PerfectStretch 面料具备四向弹性和精致外观，塑就非凡舒适的日常穿着体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 男子防晒速干短袖按扣上衣采用 PerfectStretch 面料搭配胸前拉链口袋，可导湿速干，伴你舒适度过繁忙日常。
导湿速干技术
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。
隐藏式储物空间
胸前配有拉链口袋，便于收纳随身物品。
其他细节
- 翻折领设计，塑就出众结构感和精致外观
- 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
产品细节
- UPF 40+
- 后领配有经典挂环
- 正面按扣开襟设计
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
