Nike 24.7 PerfectStretch
Therma-FIT 无界弹韧女子保暖马甲
34% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike 24.7 PerfectStretch Therma-FIT 无界弹韧女子保暖马甲采用双面穿设计，带来温暖舒适的穿着体验。Therma-FIT 技术结合轻盈合成材质填充物，有效锁住热量，而不增加滞重感。Nike PerfectStretch 面料具备四向弹性和精致外观，塑就非凡舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 天青石蓝/队橙/心灵蓝
- 款式： HV3649-441
保暖技术
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。合成材质填充物，有效御寒保暖。
产品细节
- 侧边口袋设计
- 隐藏式按扣扣合设计
- 正面下摆搭配经典挂环设计
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。 填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
