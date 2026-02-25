 
Nike PerfectStretch 面料具备四向弹性和精致外观，塑就非凡舒适的日常穿着体验。Nike 24.7 PerfectStretch Therma-FIT OCTA 无界弹韧男子夹克采用轻盈 Octa 里料拼接，有助保暖，是一款轻松易搭的出行佳选。


  • 显示颜色： 浅骨色/浅土褐
  • 款式： IF2116-072

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • Octa 里料拼接，质感轻盈，保暖出众
  • 拉链插手口袋，提供安全储物空间
  • 袖口纽扣和下摆松紧绳，可供自主调节贴合度
  • 胸部内置隐藏式拉链口袋，提供额外储物空间
  • 落肩衣袖和肘部立体剪裁结构，令你畅动自如

产品细节

  • 后领采用经典挂环设计
  • 全长双向拉链开襟设计
  • 面料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

