Nike 24.7 PerfectStretch
Therma-FIT OCTA 无界弹韧男子夹克
10% 折让
Nike PerfectStretch 面料具备四向弹性和精致外观，塑就非凡舒适的日常穿着体验。Nike 24.7 PerfectStretch Therma-FIT OCTA 无界弹韧男子夹克采用轻盈 Octa 里料拼接，有助保暖，是一款轻松易搭的出行佳选。
- 显示颜色： 浅骨色/浅土褐
- 款式： IF2116-072
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- Octa 里料拼接，质感轻盈，保暖出众
- 拉链插手口袋，提供安全储物空间
- 袖口纽扣和下摆松紧绳，可供自主调节贴合度
- 胸部内置隐藏式拉链口袋，提供额外储物空间
- 落肩衣袖和肘部立体剪裁结构，令你畅动自如
产品细节
- 后领采用经典挂环设计
- 全长双向拉链开襟设计
- 面料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
