Nike
女子 V 领高尔夫无袖上衣
30% 折让
Nike 女子 V 领高尔夫无袖上衣采用经典设计，略微裁短版型结合弹性包边下摆，革新演绎时尚风格。 珠地面料，让你在球场上畅享舒适体验。
- 显示颜色： 黑/帆白/帆白
- 款式： IH0940-010
其他细节
- 加大袖窿设计，助你自如畅动，在挥杆时火力全开
- 弹性包边下摆，有助稳固
产品细节
- 背面上方饰有 Nike Golf 印花标志
- 左下摆印有耐克勾标志
- 70% 棉/30% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
