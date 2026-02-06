Nike Academy
速干高筒足球袜（1 双）
10% 折让
Nike Academy 速干高筒足球袜（1 双）采用柔软的导湿速干材料打造，搭配足弓支撑设计，令你畅享舒适感受。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： SX4120-101
舒适贴合，支撑双足
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 加固后跟和足尖，提升高磨损区域的耐穿性
- 舒适板带包覆足弓，实现出众支撑效果
产品细节
- 左右足区分设计
- 袜底主体：锦纶/其他纤维。袜底罗纹：锦纶/氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
