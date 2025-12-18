 
Nike Academy 速干高筒足球袜（1 双） - 校园宝蓝/白色

Nike Academy

速干高筒足球袜（1 双）

¥99
校园宝蓝/白色
黑/白色
白色/黑

售罄：

此配色当前无货

Nike Academy 速干高筒足球袜（1 双）采用柔软的导湿速干材料打造，搭配足弓支撑设计，令你畅享舒适感受。


  • 显示颜色： 校园宝蓝/白色
  • 款式： SX4120-402

舒适贴合，支撑双足

Nike Academy 速干高筒足球袜（1 双）采用柔软的导湿速干材料打造，搭配足弓支撑设计，令你畅享舒适感受。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 加固后跟和足尖，提升高磨损区域的耐穿性
  • 舒适板带包覆足弓，实现出众支撑效果

产品细节

  • 左右足区分设计
  • 袜底主体：锦纶/其他纤维。 袜底罗纹：锦纶/氨纶
  • 可机洗
  •  
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。