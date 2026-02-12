Nike Academy
Dri-FIT 大童速干足球夹克和长裤运动套装
20% 折让
Nike Academy Dri-FIT 大童速干足球夹克和长裤运动套装轻松打造舒适协调的整体造型，助你在磨练球技时保持舒适。轻盈针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在比赛时保持干爽。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： HJ3715-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感
- 长裤两侧设有拉链口袋，便于安全收纳小物件
产品细节
- 夹克/长裤：面料：100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
