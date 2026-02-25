 
Nike Academy Dri-FIT 大童速干足球运动裤 - 黑/黑/白色

Nike Academy

Dri-FIT 大童速干足球运动裤

21% 折让

Nike Academy Dri-FIT 大童速干足球运动裤质感轻盈，采用 Dri-FIT 导湿速干技术和网眼侧拼接设计，助你在比赛和磨练球技时畅享舒适感受。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： HJ3711-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 网眼侧拼接设计，带来透气感受
  • 裤腿上部添加网眼布拼接里料，裤腿下部则采用顺滑轻盈的塔夫绸里料

产品细节

  • 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
  • 侧边拉链口袋
  • 弹性裤管口
  • 刺绣耐克勾勾轮廓标志
  • 可机洗
