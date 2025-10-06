Nike Academy
Dri-FIT 大童速干长袖 1/4 拉链开襟足球训练上衣
13% 折让
穿上 Nike Academy Dri-FIT 大童速干长袖 1/4 拉链开襟足球训练上衣，继续精进，让球技跃升新层级。柔软针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在磨练球技时保持干爽舒适。
- 显示颜色： 芬蓝/黑/大学金
- 款式： HJ3721-491
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
- 网眼布侧拼接设计，提升透气性
- 1/4 拉链开襟设计，拉上拉链可提升包覆效果，拉开拉链营造出色透气性
产品细节
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 芬蓝/黑/大学金
- 款式： HJ3721-491
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
