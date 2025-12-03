 
Nike Academy Dri-FIT 速干足球围脖 - 黑/橙红/金属银

Nike Academy

Dri-FIT 速干足球围脖

11% 折让

Nike Academy Dri-FIT 速干足球围脖可导湿速干，帮助面部保持干爽。 靠近嘴部的位置采用网眼布拼接，透气出众，舒适贴合耳朵、鼻子和嘴巴。


  • 显示颜色： 黑/橙红/金属银
  • 款式： HF0784-013

Nike Academy

11% 折让

Nike Academy Dri-FIT 速干足球围脖可导湿速干，帮助面部保持干爽。 靠近嘴部的位置采用网眼布拼接，透气出众，舒适贴合耳朵、鼻子和嘴巴。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 该围脖可包覆鼻子、嘴部和颈部，且能舒适吊挂在耳朵上

产品细节

  • 反光元素
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 聚酯纤维/氨纶
  • 手洗
  •  
  • 显示颜色： 黑/橙红/金属银
  • 款式： HF0784-013

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。