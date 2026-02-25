Nike Academy
Dri-FIT 速干足球围脖
29% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Academy Dri-FIT 速干足球围脖可导湿速干，帮助面部保持干爽。 靠近嘴部的位置采用网眼布拼接，透气出众，舒适贴合耳朵、鼻子和嘴巴。
- 显示颜色： 黑/橙红/金属银
- 款式： HF0784-013
Nike Academy Dri-FIT 速干足球围脖可导湿速干，帮助面部保持干爽。 靠近嘴部的位置采用网眼布拼接，透气出众，舒适贴合耳朵、鼻子和嘴巴。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 该围脖可包覆鼻子、嘴部和颈部，且能舒适吊挂在耳朵上
产品细节
- 反光元素
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 聚酯纤维/氨纶
- 手洗
-
- 显示颜色： 黑/橙红/金属银
- 款式： HF0784-013
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
