Nike Academy Elite 足球采用革新的 OmniSculpt 技术，结合球皮凹槽设计，有助空气在球体周围流动，实现准确的飞行轨迹，让比赛更上一层楼。四片式结构采用较短的匠心接缝，增大击球区域，带来良好的球形。

Nike Academy Elite 足球采用革新的 OmniSculpt 技术，结合球皮凹槽设计，有助空气在球体周围流动，实现准确的飞行轨迹，让比赛更上一层楼。四片式结构采用较短的匠心接缝，增大击球区域，带来良好的球形。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。