Nike Academy "Kylian Mbappé"
姆巴佩足球
20% 折让
凭借革新设计的 Nike Academy "Kylian Mbappé" 姆巴佩足球，让你连连破门得分——球面凹槽能让空气顺畅流动，从而实现稳定、准确的飞行轨迹。
- 显示颜色： 冰番石榴色/浅甜瓜橙/深渊绿
- 款式： IM4985-838
产品细节
- 面层材质：橡胶/聚酯纤维/合成革/乙烯基醋纤
