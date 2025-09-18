Nike Academy Plus
足球
16% 折让
想要出众控球，不妨带上 Nike Academy Plus 足球，助你一举得分。 采用创新 OmniSculpt 技术，结合球皮模压凹槽设计，铸就稳定的飞行轨迹，助力实现出色射门表现。
- 显示颜色： 白色/黑/黑
- 款式： HV4392-100
Nike Academy Plus
16% 折让
想要出众控球，不妨带上 Nike Academy Plus 足球，助你一举得分。 采用创新 OmniSculpt 技术，结合球皮模压凹槽设计，铸就稳定的飞行轨迹，助力实现出色射门表现。
产品细节
- 面层材质：橡胶/合成革/聚酯纤维/乙烯基醋纤
- 显示颜色： 白色/黑/黑
- 款式： HV4392-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。