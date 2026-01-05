 
Nike Academy Plus 足球 - 黄色/紫色/透明粉

Nike Academy Plus

足球

23% 折让

想要出众控球，不妨带上 Nike Academy Plus 足球，助你一举得分。 采用创新 OmniSculpt 技术，结合球皮模压凹槽设计，铸就稳定的飞行轨迹，助力实现出色射门表现。


  • 显示颜色： 黄色/紫色/透明粉
  • 款式： HV4392-710

产品细节

  • 面层材质：橡胶/合成革/聚酯纤维/乙烯基醋纤
