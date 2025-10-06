 
Nike Academy+ Repel 男子拒水足球梭织夹克 - 海藻绿/黑/亮石灰色/亮石灰色

Nike Academy+

Repel 男子拒水足球梭织夹克

¥499
海藻绿/黑/亮石灰色/亮石灰色
黑/煤黑/白色/白色
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

雨中踢球，再好不过。Nike Academy+ Repel 男子拒水足球梭织夹克采用轻盈梭织拒水面料搭配网眼布拼接里料，营造出色包覆效果和清爽舒适感受，助你专注磨练球技。


  • 显示颜色： 海藻绿/黑/亮石灰色/亮石灰色
  • 款式： HV3581-390

Nike Academy+

¥499

雨中踢球，再好不过。Nike Academy+ Repel 男子拒水足球梭织夹克采用轻盈梭织拒水面料搭配网眼布拼接里料，营造出色包覆效果和清爽舒适感受，助你专注磨练球技。

产品细节

  • 网眼布拼接里料
  • 插手口袋
  • 弹性袖口
  • 风帽搭配抽绳
  • 刺绣 Nike 足球盾牌标志
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 海藻绿/黑/亮石灰色/亮石灰色
  • 款式： HV3581-390

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。