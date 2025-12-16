Nike Academy+
Repel 男子拒水足球梭织长裤
¥499
不惧潮湿天气，畅快踢球。Nike Academy+ Repel 男子拒水足球梭织长裤采用轻盈梭织面料和拒水设计，营造出色包覆效果和舒适感受，助你专注磨练球技。
- 显示颜色： 黑/煤黑/白色/白色
- 款式： HV3583-010
产品细节
- 网眼布拼接里料
- 拉链插手口袋
- 刺绣 Nike 足球盾牌标志
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/煤黑/白色/白色
- 款式： HV3583-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
