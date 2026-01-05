Nike Academy
Therma-FIT 大童加绒足球手套（1 副）
30% 折让
面对冷天，无需放慢步伐。 Nike Academy Therma-FIT 大童加绒足球手套（1 副）采用 Therma-FIT 技术，令双手保持温暖；柔韧手套口，稳固贴合，帮助锁住热量。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HF0547-011
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 手掌部位融入硅胶纹理，提升抓握表现
产品细节
- 手洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HF0547-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
