Nike Academy Total 90
足球
28% 折让
Total 90 系列强势回归。 Nike Academy Total 90 足球采用全新 OmniSculpt 技术，缔造稳定飞行轨迹和出色触球感；巧搭 Total 90 细节，再现 21 世纪早期的出众风采。
- 显示颜色： 黄色/蓝色/黑
- 款式： IH7531-710
设计揭秘：Total 90
Total 90 系列起初旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，后来成为 21 世纪初的一大经典系列。 该版本延续昔日激情，点燃新一代球员与球迷的热血。
Nike OmniSculpt 技术
球皮表面采用模压凹槽设计，有助实现准确的飞行轨迹。
产品细节
- 面层材质：橡胶/聚酯纤维/合成革/乙烯基醋纤
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
