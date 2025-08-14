 
Nike Ace Dri-FIT 速干遮阳帽 - 大学红/煤黑/白色

Nike Ace Dri-FIT 速干遮阳帽采用导湿速干面料，在温暖的天气中，助你在球场保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 大学红/煤黑/白色
  • 款式： HJ3689-657

其他细节

  • Ace 遮阳帽均采用匠心设计，在需要时提供出众遮阳效果
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 聚酯纤维混纺梭织面料，轻盈耐用
  • 背面魔术贴粘扣式固定带设计，可供轻松调节松紧度，塑就出众贴合感

产品细节

  • 汗带
  • 面料/汗带：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
  • 必要时用湿布清洁
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
