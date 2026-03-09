Nike ACG
大童加绒套头连帽衫
¥499
Nike ACG 大童加绒套头连帽衫的设计灵感源自诡异的篝火故事与阴森的洞穴。Therma-FIT 技术，助你在户外保持温暖舒适。在阳光下晒过一天后，图案会在黑暗中发光，细节趣味十足。
- 显示颜色： 波斯紫/山峰白
- 款式： IF1710-510
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 衣身和衣袖采用宽松设计，营造休闲穿着感受
- 罗纹袖口和下摆，助力锁住热量
产品细节
- 面料/连帽里料：75% 棉/25% 聚酯纤维
- 刺绣 THERMA-FIT 和耐克勾勾标志
- 可机洗
