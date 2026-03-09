 
Nike ACG 大童加绒套头连帽衫 - 波斯紫/山峰白

Nike ACG

大童加绒套头连帽衫

¥499

Nike ACG 大童加绒套头连帽衫的设计灵感源自诡异的篝火故事与阴森的洞穴。Therma-FIT 技术，助你在户外保持温暖舒适。在阳光下晒过一天后，图案会在黑暗中发光，细节趣味十足。


  • 显示颜色： 波斯紫/山峰白
  • 款式： IF1710-510

Nike ACG

¥499

Nike ACG 大童加绒套头连帽衫的设计灵感源自诡异的篝火故事与阴森的洞穴。Therma-FIT 技术，助你在户外保持温暖舒适。在阳光下晒过一天后，图案会在黑暗中发光，细节趣味十足。

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 衣身和衣袖采用宽松设计，营造休闲穿着感受
  • 罗纹袖口和下摆，助力锁住热量

产品细节

  • 面料/连帽里料：75% 棉/25% 聚酯纤维
  • 刺绣 THERMA-FIT 和耐克勾勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 波斯紫/山峰白
  • 款式： IF1710-510

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。