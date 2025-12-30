Nike ACG
女子越野跑步马甲
¥699
想要轻松收纳？是的，这就是我想要的。Nike ACG 女子越野跑步马甲采用双向拉链开襟设计，背面中央搭配弹性抽绳，可供打造个性化贴合感。设有四个口袋，可供安全存放随身物品；不穿时可将马甲收纳进右下方拉链口袋中。
- 显示颜色： 泥煤苔黄/浅柠色/尘光子色/山峰白
- 款式： IO9771-322
Nike ACG
¥699
想要轻松收纳？是的，这就是我想要的。Nike ACG 女子越野跑步马甲采用双向拉链开襟设计，背面中央搭配弹性抽绳，可供打造个性化贴合感。设有四个口袋，可供安全存放随身物品；不穿时可将马甲收纳进右下方拉链口袋中。
其他细节
- 背面中央搭配弹性抽绳，可供自主调节贴合度
- 衣领内侧配有口哨
产品细节
- 面料：100% 锦纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 丝网印制的“Pack it in”和“Pack it out”标志
- 反光 ACG 和耐克勾勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
- 显示颜色： 泥煤苔黄/浅柠色/尘光子色/山峰白
- 款式： IO9771-322
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。