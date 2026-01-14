 
Nike ACG 女子速干九分紧身裤 - 黑/煤黑/冷灰/山峰白

Nike ACG

女子速干九分紧身裤

¥599

Nike ACG 女子速干九分紧身裤采用柔软弹性面料，无论是单穿还是叠穿，皆可缔造舒适感受。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/冷灰/山峰白
  • 款式： IO0225-010

导湿速干技术

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

叠搭设计

 这款舒适的九分紧身裤可单穿，也可在天气转凉时搭配中间层和外层衣物穿着。

产品细节

  • 面料/腋/胯下拼接里料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 可机洗
