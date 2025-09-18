 
Nike ACG 户外舒适速干中筒运动袜（1 双） - 山峰白/浅烟灰

Nike ACG

户外舒适速干中筒运动袜（1 双）

¥199
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

无论是与朋友在当地公园远足，还是精进自己的越野技能，Nike ACG 户外舒适速干中筒运动袜（1 双）可满足你的多种需求。此款运动袜采用羊毛混纺面料，导湿速干且透气出众，令双足保持干爽。袜底和袜筒添加分区加厚设计，非凡舒适。


  • 显示颜色： 山峰白/浅烟灰
  • 款式： DV5465-101

其他细节

  • 疏松针织设计经过匠心排布，透气出众
  • 稳固袜口设计，有助应对运动袜从腿部滑落

产品细节

  • 脚面整体：聚酯纤维/羊毛/氨纶
  • 可机洗
Nike ACG

Nike ACG 采用时尚设计，助力抵御不良天气，无论是都市畅游还是户外探索，皆可轻松驾驭。 气候适应性面料，提供出众包覆效果，前沿设计带来灵活百变的穿搭风格。

