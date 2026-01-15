Nike ACG
男子拒水越野跑步夹克
¥899
不仅耐穿，而且拒水？是的，这就是我想要的。Nike ACG 男子拒水越野跑步夹克采用不易撕裂拒水梭织面料，有助于抵御微雨侵袭。不穿时可将夹克收纳至胸前口袋中，方便携带。
- 显示颜色： 大学灰/黑/明绿/山峰白
- 款式： IF2172-009
收纳式设计
当你不再需要这件夹克时，可将其收纳至胸前拉链口袋中，实现紧凑收纳。
可调细节
风帽背面搭配弹性抽绳，可供自主调节包覆效果。
产品细节
- 100% 锦纶
- 反光 Nike ACG 和耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
