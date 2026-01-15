 
Nike ACG 男子拒水越野跑步夹克 - 大学灰/黑/明绿/山峰白

Nike ACG

男子拒水越野跑步夹克

¥899

不仅耐穿，而且拒水？是的，这就是我想要的。Nike ACG 男子拒水越野跑步夹克采用不易撕裂拒水梭织面料，有助于抵御微雨侵袭。不穿时可将夹克收纳至胸前口袋中，方便携带。


  • 显示颜色： 大学灰/黑/明绿/山峰白
  • 款式： IF2172-009

收纳式设计

当你不再需要这件夹克时，可将其收纳至胸前拉链口袋中，实现紧凑收纳。

可调细节

风帽背面搭配弹性抽绳，可供自主调节包覆效果。

产品细节

  • 100% 锦纶
  • 反光 Nike ACG 和耐克勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 可机洗
