Nike ACG
经典装备
经美国西北地区测试
该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。
宽松版型，质感出众
厚实面料，质感出众且富有结构感。宽松版型结合落肩衣袖设计。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
