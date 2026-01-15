 
Nike ACG 男子速干短袖T恤 - 冷杉绿

Nike ACG

男子速干短袖T恤

¥349

Nike ACG 男子速干短袖T恤质感出众，为你带来经典的厚实舒适感受。采用宽松版型搭配醒目的“ACG”经典标志。此外，该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 冷杉绿
  • 款式： DC5357-323

Nike ACG

¥349

经典装备

Nike ACG 男子速干短袖T恤质感出众，为你带来经典的厚实舒适感受。采用宽松版型搭配醒目的“ACG”经典标志。此外，该产品含有再生聚酯纤维。

经美国西北地区测试

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。

宽松版型，质感出众

厚实面料，质感出众且富有结构感。宽松版型结合落肩衣袖设计。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 冷杉绿
  • 款式： DC5357-323

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。